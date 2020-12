Kreis Altenkirchen

Das Kleeblatt, das Hufeisen, der Schornsteinfeger, das Schwein und der Marienkäfer zählen zu den wohl häufigsten und bekanntesten Glücksbringern. Gerade in den Tagen vor Silvester sieht man sie allerorts in den verschiedensten Ausführungen. Und in diesem Jahr, da das Abbrennen von Feuerwerk in der Silvesternacht verboten ist, erhalten sie sicherlich noch eine größere Bedeutung.