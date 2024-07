Plus Siegen

Signal gegen Siegener Sparpolitik: 200 Radler demonstrieren für Siegtal pur auf der HTS

Von Gaby Wertebach

i Die Teilnehmer sammelten sich auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau. Fotos: Gaby Wertebach Foto: Gaby Wertebach

Mit diesem Erfolg hatten die Organisatoren selbst nicht gerechnet. Rund 200 Radler starteten am Sonntagmorgen um 10 Uhr bei optimalen Wetterbedingungen ab dem Rathaus in Netphen über Dreis-Tiefenbach und Weidenau bis nach Niederschelderhütte, um gegen die Sparpläne der Siegener Politik zu demonstrieren. Grund war die Entscheidung des Kreises Siegen-Wittgenstein, nicht mehr an der Veranstaltung Siegtal pur teilzunehmen.