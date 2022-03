Dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, weiß jeder. Und dennoch laufen in diesen Tagen hier und da verschiedene Beschränkungen und Vorschriften aus: Wer zum Beispiel schwimmen gehen möchte, sieht sich nach wie vor einem breiten Spektrum an Badbenutzungsregeln gegenüber. Das Siegtalbad in Wissen beispielsweise kontert Vorwürfe, es öffne nicht so entschlossen wie andere Bäder im Umland.