Kreis Altenkirchen

Für Pendler und Reisende zwischen Siegen und Köln, aber auch aus dem Westerwald nach Betzdorf beginnen am Freitag, 4. September, schwierige Zeiten. Die Deutsche Bahn (DB Netz) führt in mehreren Bauphasen bis Ende Oktober auf der Rhein-Sieg-Strecke in den Abschnitten Au–Wissen, Wissen–Betzdorf und Betzdorf–Kirchen, umfangreiche Gleis- und Hangsicherungsarbeiten durch, die eine Sperrung der Strecke erfordern. Bahnreisende müssen sich daher auf Fahrplanänderungen und Verzögerungen einstellen.