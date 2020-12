Siegen

Als wenn die Corona-Pandemie nicht schon genug Fragestellung aufgeworfen hätte, kam bei den Vorbereitungen zur Öffnung der Siegerlandhütte auch noch ein technisches Problem dazu. Die Naturgewalten hatten über Winter dem noch recht neuen Pumpenhaus so stark zugesetzt, dass es komplett neu errichtet werden musste. Die Siegerlandhütte steht auf einer Anhöhe 2710 Meter am Fuße der höchsten Berge in den Stubaier Alpen in Österreich.