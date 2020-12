Siegerlandflughafen: Abheben und genießen beim Blick hinter die Kulissen

Siegen

Ab Mai 2021 heißt es wieder: „Einchecken“ und „Ready for take-off“. Die Siegerland-Flughafen GmbH bietet in Kooperation mit der Gemeinde Burbach, den Firmen Air Alliance Flight Center und Kayfly sowie dem Flughafen-Restaurant „Toscana-Stübchen“ wieder an insgesamt fünf Terminen einen Blick hinter die Kulissen des Regionalflughafens an. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Führungen in den vergangenen Jahren auf ein so großes Interesse gestoßen sind. Leider kam es coronabedingt auch in diesem Bereich zu einigen Einschränkungen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr wieder interessierten Gästen eine schöne Zeit bereiten und unseren Flughafen mit seinen vielfältigen Möglichkeiten näherbringen können“, freut sich Henning Schneider, Geschäftsführer der Siegerland-Flughafen GmbH.