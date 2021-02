SIegener Thomas Keller: Fachwerkhäuser als Fotokunst

Der Siegener Fotokünstler Thomas Kellner eröffnete jüngst in der Art Galerie seine Ausstellung „Fachwerkhäuser des Siegener Industriegebietes heute“. Die Besucher fanden sich per Zoom ein und ließen sich von seinen ausdruckstarken Bildern beeindrucken. Sie konnten zunächst die neuen Arbeiten von Kellner betrachten. Die Bilder zeigen jene Fachwerkhäuser in Eiserfeld, die Bernhard und Hilla Becher vor 50 Jahren für ihre Typologie der Fachwerkhäuser des Siegener Industriegebietes fotografiert haben, die Kellner 2015 im Auftrag des Siegener „Museums für Gegenwartskunst“ für den Rundgang Eiserfeld fotografierte.