Siegen: Studentenwohnheim steht unter Quarantäne

Rund 20 positive Corona-Tests führten gestern morgen in zwei Gebäuden des Wohnheims des Studierendenwerks der Uni Siegen an der Weidenauer Engsbachstraße 56 und 58 dazu, dass das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein beide Häuser unter Quarantäne gestellt hat. 300 Studierende dürfen das Heim nicht verlassen. Dies hatte zunächst einen größeren Polizeieinsatz zur Folge: In der „ersten noch unklaren Phase“, heißt es im Polizeibericht, habe man „die originär zuständige Stadt Siegen im Wege der Amts-/Vollzugshilfe bei den Maßnahmen zur Sicherstellung/Durchsetzung der angeordneten Quarantänemaßnahmen“ unterstützt.