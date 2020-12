Siegen

Nach Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft gründete Adolf Bode im September 1945 die „Sprachenschule Siegerland“. Die private Fremdsprachenschule war nicht nur für das Siegerland, sondern für ganz Deutschland einmalig: Denn an ihr konnte man nicht nur in Abendkursen Sprachen neu lernen oder Fremdsprachenkenntnisse auffrischen oder erweitern – sei es nun in Englisch und Französisch, in Italienisch, Spanisch, Russisch oder Japanisch. Alleinstellungsmerkmal der Schule war vielmehr, dass sie die erste und einzige Fremdsprachenschule für die in der Region Siegerland damals prägende Eisen- und Stahlindustrie war.