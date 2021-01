Siegen

1765 Mädchen und Jungen – und damit so viele wie noch nie – haben im vergangenen Jahr im Diakonie-Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickt. Dr. Flutura Dede, Chefärztin der Abteilung Geburtshilfe und Pränatalmedizin, ist begeistert: „Das ganze Team hat an einem Strang gezogen, um unser Konzept – die familienorientierte Geburtshilfe mit maximaler Sicherheit für Mutter und Kind – jeden Tag Realität werden zu lassen.“