Siegen

Es ist ein besonderes Jahr, auch im Café Patchwork in Siegen. In der Weihnachtszeit wurde dies im Tagesaufenthalt der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Südwestfalen sehr deutlich. Bei der Weihnachtspäckchen-Aktion gingen mehr als 500 Pakete von Spendern aus dem gesamten Siegerland und darüber hinaus ein. „Dieser Zuspruch macht uns glücklich und fast sprachlos. Da sagen wir von Herzen Danke“, so der Fachleiter der Wohnungslosenhilfe Dirk Strauchmann.