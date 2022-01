Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Hildegard Szengel erblickte am heutigen Freitag vor genau 100 Jahren in Altenkirchen das Licht der Welt. Ihr ganzes Leben hat die Altenkirchenerin in der Kreisstadt verbracht, gerne erinnert sie sich an ihre Jugend zurück. Und so hat die zweifache Mutter, vierfache Großmutter und Urgroßmutter von sechs Urenkeln an ihrem Ehrentag, den sie im engsten Familienkreis verbringen möchte, wohl viel zu erzählen.