Weyerbusch

In der Region Weyerbusch wächst das Einkaufsangebot. Nach mehreren Monaten Bauzeit wird am Montag, 14. Dezember, 7 Uhr, in der Raiffeisengemeinde an der Frankfurter Straße eine Filiale der Discounterkette Penny eröffnet. Der neue Lebensmittelmarkt weist eine ebenerdige und barrierefreie Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern auf, wie Investor und Bauherr Dirk Opel, Geschäftsführer der Firma Opel Projektbau aus Diez, sowie Penny-Expansionsmanager Volker Siegert im Gespräch mit der Rhein-Zeitung erklärten.