Plus Waldbröl

Serie stellt Ausflugstipps in der Region vor: Ein Markt für fast alle Bedürfnisse

Von Michael Fenstermacher

i Die Bezeichnung als Viehmarkt ist zwar eher historisch begründet, aber noch immer gehören lebende Tiere wie Gänse auf dem alle 14 Tage stattfindenden Waldbröler Markt zum Angebot. Foto: Michael Fenstermacher

9 Uhr morgens an einem sonnigen Ferientag in der Waldbröler Hochstraße: Während andernorts die Einkaufsstraßen erst langsam zum Leben erwachen, herrscht in der Kleinstadt im Süden des Bergischen Landes bereits seit gut zwei Stunden reges Treiben. Denn es ist Markttag, so wie jeden zweiten Donnerstag in der Waldbröler Altstadt.