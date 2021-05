Steinebach

Seniorin prallt mit Pkw gegen Hauswand – Dame wird leicht verletzt

Schmerzhafte Autofahrt für eine Seniorin in Steinebach (Sieg): Bei einem Parkvorgang in der Schwedengrabenstraße prallte die 74-Jährige am Sonntag gegen 14 Uhr mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand. Dabei wurde die Dame leicht verletzt.