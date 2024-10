Plus Wissen/Koblenz Seniorin in Todesangst: Warum ein Mann in Wissen die gute Freundin seiner Mutter beraubt hat Von Markus Kratzer i Nachbarin mit Messer bedroht: Warum ein Mann in Wissen die gute Freundin seiner Mutter beraubt hat Foto: Markus Kratzer Sie war eine gute Freundin der Mutter: Dieser Umstand hielt einen 49-Jährigen aber nicht davon ab, die Frau in ihrer Wohnung zu überfallen – nun muss er sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Lesezeit: 1 Minute

„Deine Mutter würde sich im Grabe umdrehen.“ Mit aufgebrachter Stimme schimpft Agnes S. vor dem Landgericht Koblenz. Die Schelte gilt Stefan P. (Namen von der Redaktion geändert). Der 49-Jährige, Sohn einer guten Freundin der 81-Jährigen, hat seine Nachbarin vor gut einem halben Jahr in deren Wohnung in Wissen überfallen. Was ...