Horhausen

Im vergangenen September ging mit dem ersten Spatenstich ein rund vier Millionen Euro teures Bauvorhaben in Horhausen an den Start. Auf der gemeindeeigenen Fläche in der Straße „In der Hohl“ entsteht derzeit ein Gebäude, das künftig 22 Wohnungen für Senioren bieten soll. Darüber hinaus sollen für Bürger neben Wohnen noch weitere Angebote möglich sein.