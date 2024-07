Seniorenwohnanlage in Altenkirchen unter neuer Leitung: Katharina Kasper Gruppe übernimmt

Anzeige

Das Wohnstift Altenkirchen liegt an der Hochstraße unweit des Schul- und Sportzentrums am Ortseingang der Kreisstadt. Die Einrichtung umfasst 24 Zimmer in zwei Pflege-Wohngruppen, 43 betreute Wohnungen und eine integrierte Tagespflege, die derzeit noch in der Genehmigungsphase ist. Die Eröffnung steht unmittelbar in den nächsten Wochen bevor. Ein ambulanter Pflegedienst sorgt für eine qualifizierte Pflege und Betreuung rund um die Uhr. Bewohnern könne so ein maßgeschneidertes Angebot ermöglicht werden, das es in dieser Form in der Stadt noch nicht gebe und richtungsweisend für die Zukunft sei, so die Katharina Kasper Gruppe.

Eröffnet wurde die Wohnanlage nach gut zweijähriger Bauphase am 1. März 2022 mit der bundesweit tätigen Convivo Unternehmensgruppe als Betreiberin. Doch weniger als ein Jahr später rutschte Convivo in die Insolvenz. Im April 2023 übernahm dann die neu gegründete Wohnstift Altenkirchen Betriebsgesellschaft den Betrieb der Einrichtung.

Sehr intensiv begleitet wurde diese betriebliche Anlaufphase durch die Terranus GmbH, die im Rahmen eines Interims-Managements auch die Geschäftsführung übernahm. Die Katharina Kasper Gruppe setzt diesen Weg als neuer Gesellschafter der Wohnstift Altenkirchen Betriebsgesellschaft fort. Somit ist laut Pressemitteilung ein reibungsloser Übergang für Mitarbeiter, Bewohner und Geschäftspartner gewährleistet.

Der hohe Anspruch an Betreuung und Pflege des Wohnstiftes passt zur Philosophie des neuen Trägers: „Wir sind überzeugt, dass die Katharina Kasper Gruppe GmbH mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Seniorenhilfe und ihrem Versprechen für Qualität ein hervorragender Träger des Wohnstifts Altenkirchen ist“, sagt Anja Sakwe Nakonji, Geschäftsführerin der Pflegeimmobilienberatung Terranus, zu der die Wohnstift Altenkirchen Betriebsgesellschaft bislang gehörte. „Aufgrund der regionalen Nähe und der vorhandenen Expertise der Katharina Kasper Gruppe GmbH sehen wir in dieser Übernahme eine Win-Win-Situation für das Haus und den neuen Gesellschafter gleichermaßen.“

Die Katharina Kasper Gruppe GmbH, mit Ihrem Hauptsitz in Dernbach, ist ein Zusammenschluss von über 20 Gesellschaften und Beteiligungen, die unter der Trägerschaft der Katharina Kasper Gruppe agieren. Hauptgesellschafter ist die Alexianer GmbH mit Sitz in Münster. Die Gruppe betreibt mehr als 130 Standorte in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und beschäftigt rund 6500 Mitarbeiter. Ihre Kernkompetenzen liegen in der stationären und ambulanten Krankenversorgung, der Seniorenhilfe sowie in der Psychiatrie, Jugendhilfe und Behindertenhilfe.

Am 25. Juni 2024 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer internen Versammlung über die Übernahme informiert. „Unsere Mission ist es, durch qualifizierte Pflege und Betreuung ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen“, so Manfred Sunderhaus, Geschäftsführer der Katharina Kasper Gruppe. „Mit der Übernahme des Wohnstifts Altenkirchen möchten wir unsere Tradition der fürsorglichen und umfassenden Betreuung fortführen und den Bewohnern und Bewohnerinnen ein Zuhause bieten, in dem sie sich wohlfühlen.“

Björn Flick, Bereichsleiter neue Wohnformen und ambulante Dienste, übernimmt die übergreifende Einrichtungsbetreuung des Altenkirchener Wohnstifts. Mit seiner langjährigen Erfahrung und umfassendem Fachwissen ist er für das Unternehmen eine ideale Besetzung für diese Position. „Wir haben einen sehr guten ersten Eindruck von der Einrichtung gewonnen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Haus weiterentwickeln und bald auch die letzten Wohnungen und Pflege-WG-Plätze vergeben. Auf die Eröffnung der Tagespflege freue ich mich besonders“, so Björn Flick. red