Gebhardshain

Wäre der berühmte Kniefall von Willy Brandt in Warschau nicht an einem 7. Dezember, sondern an einem 7. Juli passiert, dann hätte Hermann Reeh aus Steinebach gestern Morgen bessere Witterungsverhältnisse für seine Fahrradtour für den Frieden gehabt. Doch der 81-Jährige hat eben ganz bewusst dieses historische Datum für seiner erste Etappe ausgesucht.