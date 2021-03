Meral Boz aus Daaden sorgt sich um einen kleinen Verwandten in der Türkei. Der erst zwei Jahre alte Ali leidet unter einer seltenen Krankheit. In der Türkei kann er nicht behandelt werden, eine Behandlung in Deutschland kostet sehr viel Geld. Meral Boz und ihre Familie haben daher eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Motto lautet: „2,3 Millionen Euro für ein Leben“. Diese Summe muss für die Therapie des kleinen Jungen aufgebracht werden.