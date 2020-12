Kreis Altenkirchen

In Rheinland-Pfalz gilt ab kommendem Montag, 27. April, wegen der Corona-Pandemie die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften. Vorgeschrieben ist eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung, das kann also auch ein Schal sein. Dennoch fragen sich viele Menschen, wo sie sich eine Maske kaufen können. Ich habe den Selbsttest gemacht und für die RZ-Leser herausgefunden, wo man in Betzdorf, Kirchen und Daaden beim nächsten Wocheneinkauf auch Atemschutzmasken in den Einkaufswagen legen kann.