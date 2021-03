Wie teste ich mich richtig? Jonah (9 Jahre) und Pascal (8 Jahre) aus der Klasse 3a machen es vor. Die beiden Jungen besuchen die Maximilian-Kolbe-Grundschule in Scheuerfeld. Während das Land noch Tests nach Ostern in den Schulen ankündigt, hat die Ortsgemeinde Scheuerfeld als Träger der Grundschule im Ort bereits Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir haben in Eigenregie 200 Schnelltests besorgt“, erzählt Ortsbürgermeister Harald Dohm vor Schulbeginn gestern Morgen.