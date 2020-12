Selbach

Digitalisierung ist in aller Munde. Mancher spricht nur von den Herausforderungen, andere sehen auch die Chancen – gerade auch jetzt in Corona-Zeiten. Aus dem Hause der MB Software und Systeme GmbH in Selbach kommt zum Beispiel eine digitale Lösung zur einfachen und vorschriftsmäßigen Erfassung von Besuchern. Davon könnten Verwaltungen, Behörden, Museen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Kultureinrichtungen und andere profitieren.