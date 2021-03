Selbach: Tradition zum Ausklang der Karwoche soll trotz Corona nicht verstummen

Auch in diesem Jahr soll in Selbach wieder das traditionelle Osterklappern stattfinden, teilen die Veranstalter mit. Wenn die Glocken der St. Anna Kirche in Selbach in der Karwoche „nach Rom fliegen“, also schweigen, ziehen die Klapperkinder mit ihren Klappern und Ratschen durch die Straßen des Dorfes. Auf diese Weise soll das Glockengeläut ersetzt werden, das vor allem früher ein wichtiger Zeitanzeiger war. Das Läuten wird vom Abend des Gründonnerstags an bis zum Ostersonntag eingestellt. In dieser Zeit ziehen die Kinder und Jugendlichen drei Mal am Tag durch den Ort und lassen ihr charakteristisches Klappern erklingen.