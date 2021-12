„Ein Deutschland ohne Sie ist schlicht nicht mehr vorstellbar.“ Diesen Satz, adressiert an die Millionen türkischstämmigen Mitbürger in der Bundesrepublik, sagte vor einiger Zeit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Feierstunde in Berlin. Anlass war das vor 60 Jahren geschlossene Anwerbeabkommen, im Zuge dessen 1961 die ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Einer dieser Menschen ist Sevki Uyanik aus Alsdorf.