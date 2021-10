Zahlen bestimmten einen Großteil der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung in Hövels. Mit beträchtlicher Verspätung konnten die geprüften Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 beschlossen werden. So weit, so gut, doch die Zahlen machten auch klar, dass sich Hövels – ähnlich wie viele andere Kommunen im Land – finanziell in arger Schieflage befindet.