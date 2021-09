Bei Baggerarbeiten am Maudener Backes machte Ortsbürgermeister Achim Reeh eine Entdeckung, die vermutlich noch manche Folgen für das schmucke Dorf haben wird. Auf dem Gemeindegrundstück fiel dem Dorfchef eine Steinformation in der Felswand direkt neben dem Backes auf. Und die hat es wahrlich in sich. Doch der Reihe nach.