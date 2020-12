Betzdorf/Kirchen

In Einklang mit der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz führt der Segelflugclub SFC Betzdorf-Kirchen als zertifizierter Ausbildungsbetrieb „ATO“ (Air Training Organisation) ab sofort wieder seine solide und sichere Flugausbildung für Luftsportbegeisterte durch. Der SFC bietet dafür jugendlichen Fluginteressenten im Alter von 14 bis 25 Jahren beiderlei Geschlechts, die zudem gerne in der Natur sind und die Sommerferien noch nicht verplant haben, als „Schnelleinstieg“ eine Sommerfreizeit mit intensiver Flugausbildung zu einem attraktiven Pauschalpreis an.