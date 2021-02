Wenn Micha Krämers Leser derzeit auch nicht in die Ferien fahren können, so können sie sich wenigstens Urlaubsfeeling nach Hause holen. Denn offiziell am 1. März erscheint der sechste Ostfrieslandkrimi des Autors, der in Kausen zu Hause ist. Er spielt wieder auf der Insel Langeoog und trägt den Buchtitel: „Sand im Dekolleté“.