Daaden

Sommer, Sonne und Temperaturen über 25 Grad – in Daaden soll das Freibad am Freitag um 10 Uhr öffnen. Eigentlich ideale Voraussetzungen für den perfekten Start in die Freibadsaison. Wäre da nicht dieses kleine, leidige Virus mit seinen nach wie vor immensen Auswirkungen.