In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain sollen wieder mehr Kinder frühzeitig das Schwimmen erlernen. Die SPD hat dazu eine Art Förderprogramm vorgeschlagen: Die derzeit rund 850 Kinder in den Grundschulen in Trägerschaft der VG sollen auf Kosten der Kommune Gutscheine für Schwimmkurse im Molzbergbad erhalten.