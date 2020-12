Wissen

Schon am vergangenen Samstag hatte ein Waldbrand zwischen Katzenthal und Hof Auen die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Wissen mächtig in Atem gehalten. Am späten Nachmittag des Himmelfahrtstags ist kaum 200 Meter südlich davon erneut ein Feuer ausgebrochen. Der Alarm erreichte gegen 17 Uhr zunächst den Löschzug Schönstein: „Unklare Rauchentwicklung bei Hof Katzenthal“, hieß es.