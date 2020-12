Altenkirchen/Erbil

Er ist als medizinischer Berater nach Syrien gegangen, um die Not der Zivilbevölkerung in dem Bürgerkriegsland zu lindern, nun ist er mitten in der Corona-Krise im Nordirak gestrandet, fürchtet um seine Gesundheit und fühlt sich vom Auswärtigen Amt (AA) im Stich gelassen: Reinhard Jung-Hecker möchte nur noch nach Hause, doch während das deutsche Außenministerium Zehntausende von Touristen aus ihren Urlaubsländern ausfliegen lässt, wartet der humanitäre Helfer noch auf seine Evakuierung.