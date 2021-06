Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung musste sich am Montag Harald E. (alle Namen von der Redaktion geändert) am Betzdorfer Amtsgericht verantworten. Laut Anklageschrift soll er im Juli vergangenen Jahres in der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand auf das Blech und die Scheiben eines Autos eingeschlagen – und dabei billigend in Kauf genommen haben, den heute 33-Jährigen, der im Wagen saß, gefährlich am Kopf zu verletzen.