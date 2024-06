Plus Daaden Schwierige Marktlage für Automobilzulieferer: Kurzarbeit bei Mubea in Daaden Von Thomas Leurs i Auch das Werk in Daaden ist von Kurzarbeit betroffen. Foto: Jens Büttner/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Der Automobilzulieferer Mubea mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Attendorn schickt gut 650 seiner 1400 Beschäftigten in die Kurzarbeit. Das berichtete kürzliche die Westfalen-Post. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt das Unternehmen mit, dass auch der Standort in Daaden/Weitefeld betroffen ist. Lesezeit: 1 Minute

Insgesamt 755 Mitarbeiter sind für das Unternehmen laut Eigenangaben am Standort in Daaden tätig. Auch dort kommt es zu Einschnitten. So seien dort gut 70 Mitarbeiter von der Kurzarbeit betroffen, wie Unternehmenssprecherin Andrea Holstein mitteilt. „Hier wird aktuell geprüft, ob weitere Bereiche in die Kurzarbeit einbezogen werden können“, führt Holstein ...