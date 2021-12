Schwerer Verkehrsunfall bei Katzwinkel: Auto prallt gegen Baum – vier Verletzte

Nach Angaben der Polizei hat der 18-jährige Fahrer eines mit vier Personen besetzten Autos in einer Linkskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte dabei in Fahrtrichtung linksseitig mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Zwei eingeklemmte Personen mussten aus dem Wagen befreit werden.

Von den vier Verletzten musste einer per Rettungshubschrauber in eine Bonner Klinik geflogen, ein weiterer in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es wurde ein Unfallgutachten erstellt, die Strecke war für fast vier Stunden voll gesperrt.