Schwerer Unfall bei Stürzelbach: Autofahrerin übersieht zwei Radfahrer

Die Nachricht über einen schweren Verkehrsunfall auf der L 267 zwischen Stürzelbach und Fluterschen erreichte die Polizeiinspektion Altenkirchen am Sonntag um 17.02 Uhr. Aus bislang noch ungeklärter Ursache übersah eine 31 Jahre alte Autofahrerin zwei in gleicher Richtung vor ihr fahrende Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die beiden Radfahrer verletzt wurden.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Eine 59 Jahre alte Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch ein ebenfalls 59 Jahre alter Mann erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die L 267 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz waren die Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei.