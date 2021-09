Zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen schwerem sexuellen Missbrauch an Kindern in sieben Fallen und sexuellen Missbrauch in einem Fall verurteilte die 10. Strafkammer am Koblenzer Landgericht einen 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Altenkirchen. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen. Der Mann bleibt vorläufig auf freiem Fuß.