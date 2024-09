Schweißtechnik Stausberg investiert Millionen: Meilenstein in der Geschichte sichert Standort Betzdorf

Das Unternehmen Stausberg Schweißtechnik GmbH in Betzdorf konnte durch den Zukauf einer Immobilie samt Freifläche seinen Betrieb im Gewerbepark in Dauersberg erweitern – ein Meilenstein in der Firmengeschichte, freuen sich Thorsten Greb (Prokurist, von links), Patrick Stausberg (Geschäftsführer), Seniorchef Franz Stausberg und Thomas Stausberg (Geschäftsführer). Foto: Claudia Geimer