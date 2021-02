Schweinezucht ist im Kreis nur ein Nischenmarkt

Genüsslich halten Konrad Mockenhaupts Jungschweine die rosigen Rüssel in die Luft. Die borstige Gemeinschaft hat es sich an diesem sonnigen Februarnachmittag im Außenbereich des Schweinestalls bequem gemacht. Einige dösen, andere durchschnüffeln das frische Stroh, doch als der „Chef“ in Begleitung der RZ erscheint, ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. „Endlich Futter!“, wittert die Herde und saust unter lautstarkem Gequieke herbei. Durchschnittlich 50 bis 60 Tiere der Rassen Deutsches Edelschwein und Duroc tummeln sich im großzügigen Stall auf dem Bioland-Hof Schürdt.