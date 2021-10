Der Betzdorfer Wochenmarkt hat eine lange Tradition und gilt nach wie vor als wichtiger Anziehungspunkt: An zwei Tagen in der Woche, dienstags und freitags, lockt er stets zahlreiche Menschen in die Stadt an Sieg und Heller. Doch regelmäßigen Marktbesuchern dürfte kaum entgangen sein, dass vor allem der Dienstag in Sachen Kundenfrequenz seit geraumer Zeit schwächelt. Genau dieser Punkt war kürzlich Gesprächsthema beim sogenannten „Marktfrühstück“.