Niederfischbach

Bei der Ubo-Tex-Textilmanufaktur in der Weiherstraße von Niederfischbach ist man auf Zack: Wo bislang unter anderem sexy Bikinis hergestellt wurden, kann man in der Corona-Krise nun auch hochwertige Mund-Nasen-Masken bekommen. Und das Besondere daran: Die „Masken made in Föschbe“ sind sowohl wiederverwendbar als auch waschbar. Zudem bietet Ubo-Tex spezielle Größen für Kinder an – alles ab dem heutigen Mittwoch.