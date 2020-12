Schuppen abgerissen und Altholz weggeworfen: Illegale Müllentsorgung in Friesenhagen

Friesenhagen

Michael Kappenstein, Jagdpächter von 220 Hektar Wald im Wildenburger Land, ist stinksauer: Schon oft musste er Müll abtransportieren, den rücksichtslose Zeitgenossen illegal im Wald abgeladen haben. „Hier mal ein Reifen, dort eine Plastiktüte, aber das hier ist der Knaller!“ Was er meint, ist ein regelrechter Berg Holz, den Unbekannte auf einen Waldweg geschmissen haben: „Das ist gefährlich, schädlich, verantwortungslos“, sagt Kappenstein im RZ-Gespräch. „Es wurden drei Ladungen Altholz oberhalb des Wildenburger Bachs illegal abgeladen. Man sieht klar, da hat jemand einen Schuppen oder Gartenhaus abgerissen und die Reste hierher gekippt.“ Der 41-jährige Inhaber des Schrotthandels Noiron in Waldbröl hat Anzeige bei der Polizei Betzdorf erstattet – und bietet eine Belohnung von 500 Euro, die er für sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter an die DJK in Friesenhagen spenden will.