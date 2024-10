Plus Betzdorf

Schulunterricht auf Segelschiff: Ocean College ist Abenteuer für Niederdreisbacherin

Von Claudia Geimer

i Lea Wingenfeld (links), im T-Shirt von „Ocean Collage“, berichtet von ihren Erlebnissen an Bord des „schwimmenden Klassenzimmers“. Lea Kamphus wird ihrem Beispiel folgen und ebenfalls bald in See stechen. Foto: Claudia Geimer

Wind und Wellen auf hoher See trotzen, Ozeane überqueren und ferne Länder und fremde Kulturen kennenlernen – Lea Wingenfeld hat sich diesen Traum erfüllt und Lea Kamphus will sich ihn noch erfüllen. Und zwar mit dem Ocean College. Die Organisation mit Sitz in Berlin ermöglicht es Jugendlichen, für ein halbes Jahr auf einem Segelschiff anzuheuern, die Weltmeere zu kreuzen und parallel an Bord unterrichtet zu werden. Kombüse statt Klassenraum – das hört sich nach Abenteuer an.