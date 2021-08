Am Montag beginnt auch für die Schülerinnen und Schüler im AK-Land das neue Schuljahr. Doch auch der Start nach diesen Sommerferien steht wie bereits 2020 unter ganz besonderen Vorzeichen. Die Pandemie schwebt wie ein unsichtbarer Geist auch über die Schulhöfe und durch die Klassenzimmer. Was kommt auf die Mädchen und Jungen an Sieg und Wied im neuen Schuljahr zu, und damit auch auf ihre Eltern? Die RZ hat wichtige Regelungen zusammengetragen.