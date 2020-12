Kreis Altenkirchen

Mit einer Überlastungsanzeige in Form eines Brandbriefs an das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hatte das Kollegium der Bertha-von-Suttner-Realschule plus in Betzdorf Anfang des Jahres weit über die Kreisgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Was folgte, waren eine Reihe von Krisengesprächen zwischen Betzdorf, Altenkirchen und Mainz. Seit Montagabend gibt es nun ein weiteres greifbares Ergebnis, das aus den Beratungen resultiert: Einstimmig hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung beschlossen, die Schulsozialarbeit an der Schule um eine halbe Stelle aufzustocken.