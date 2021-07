Schulschluss für Betty Berg-Bronnert an der IGS Betzdorf-Kirchen: Abschied vom schönsten Beruf der Welt

Betty Berg-Bronnert hält gern die Zügel oder auch das Steuerrad in der Hand: Die 66-Jährige besitzt sowohl einen Führerschein für Kutschen als auch für Boote, erzählt die scheidende Schulleiterin der Integrierten Gesamtschule Geschwister-Scholl Betzdorf-Kirchen von ihren Hobbys. Am 1. August wird sie noch mehr Zeit für derlei Freizeitbeschäftigungen haben. Denn dann beginnt für die Kirchenerin offiziell der Ruhestand. „Der 1. August ist mein erster freier Tag oder auch mein erster Tag in Freiheit“, sagt sie und lacht.