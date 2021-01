Kreis Altenkirchen

Ein Neujahrsempfang in nüchterner Atmosphäre, digital im Netz, das hatte sich die SPD im Kreis Altenkirchen auch anders vorgestellt. „Die Sektflaschen sind noch nicht geöffnet“, so begrüßte der Landtagsabgeordnete und Moderator des Abends, Heijo Höfer, die Teilnehmer am Freitagabend. 44 Besucher hatten sich zugeschaltet.