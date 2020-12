Schulausbauprojekt im Kreis Altenkirchen schreitet voran: In kleinen Schritten zum digitalen Klassenzimmer

Kreis Altenkirchen

Statt mit Tafel und Kreide sollen zukünftig die Hausaufgaben der letzten Unterrichtsstunde mit Whiteboards oder Tablets präsentiert werden. So oder so ähnlich wird wohl der Unterricht der Zukunft aussehen. Nicht zuletzt durch die Corona-Krise ist das Thema „digitale Klassenzimmer“ erneut in den Vordergrund einer bundesweiten Diskussionen gerückt. Doch zur zeitgemäßen digitalen Ausstattung an Schulen, so die Wirtschaftsförderung im Kreis Altenkirchen in einer Pressemitteilung, gehört auch eine entsprechend leistungsfähige Internetanbindung. Hier sieht sich der Kreis auf gutem Weg: Durch den Start des Schulausbauprojektes im Juni 2019 konnten bisher bereits 21 Schulstandorte an das leistungsfähige Breitbandnetz angeschlossen werden. Insgesamt 38 Schulen werden hier bis Anfang 2021 mit direkten Glasfaseranschlüssen versorgt. Somit bildet das Projekt, das federführend durch die Wirtschaftsförderung betreut wird, den ersten wichtigen Schritt in Richtung digitales Klassenzimmer. „Das Schulausbauprojekt läuft sehr gut voran und befindet sich bereits in der zweiten Halbzeit. Wir sind sogar schneller als erwartet, was für ein solches Großprojekt eher unüblich ist“, so Landrat Peter Enders.