Wegen der Corona-Pandemie wird nach 2020 auch in diesem Jahr kein Schützenfest in Wissen stattfinden – zum Bedauern der Schützen und vieler Volksfestfreunde. Die Verantwortlichen des Wissener Schützenvereins haben sich daher etwas Besonderes einfallen lassen: Im umfangreichen Vereinsarchiv fanden sich viele bewegte Bilder, und so wurde gemeinsam mit dem Kulturwerk Wissen eine filmische Dokumentation zusammengestellt über die Wissener Schützenfeste der vergangenen 85 Jahre.